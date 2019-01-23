Легендарный голкипер Ховард рассказал, когда завершит карьеру

Новости спорта: Американский голкипер Тим Ховард решил завершить карьеру в 2019 году.

Американский вратарь Тим Ховард, известный по выступлениям за Манчестер Юнайтед и Эвертон, а ныне за Колорадо Рэпидс объявил о завершении карьеры футболиста в конце сезона MLS.

"Я с нетерпением жду начала сезона 2019 года в MLS, потому что он будет для меня последним. Сантименты можно оставить на потом. Сейчас я хочу наслаждаться каждой минутой игры и помочь своей команде добиться успеха". - заявил Ховард

В прошлом сезоне MLS кипер провел 33 матча. В составе Эвертона вратарь сыграл более 400 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что Усейн Болт завершил футбольную карьеру.