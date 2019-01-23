СМИ: Игуаин вылетел в Лондон для прохождения медосмотра

Похоже, сага с переходом Гонсало Игуаина в Челси близится к концу, после того как Милан успешно договорился с Кшиштофом Пьонтеком.
Как сообщает Sky Sports, Гонсало Игуаин покинул Милан в среду утром и направился в Лондон, где пройдет медицинское обследование. Милан и Челси уже договорились об условиях аренды до июня с обязательством продлить ее еще на 12 месяцев при определенных условиях.
31-летний футболист в настоящее время находится в аренде в Милане из Ювентуса и забил шесть голов в этом сезоне.
Сделка позволит Игуаину воссоединиться со своим бывшим менеджером Маурицио Сарри, с которым они работали в Наполи.