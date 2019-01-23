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Шахтер в экстренном порядке вызвал на сборы защитника Александрии

Шахтер в экстренном порядке вызвал на сборы защитника Александрии
15:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский защитник попрощался с партнерами по Александрии.

Центральный защитник Александрии Валерий Бондаренко перейдет в Шахтер.

"Центрбек попрощался с командой и отправился в расположение Шахтера. Клубы уже договорились о трансфере игрока и вскоре Бондаренко станет полноценным игроком "горняков"", - заявил главный тренер Александрии Владимир Шаран.

В текущем сезоне Бондаренко провел 18 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 1 мяч в ворота Десны. На данный момент, Александрия идет на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего Шахтера на 9 очков.

Стали известны все соперники Шахтера на втором сборе

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер назвал имена всех соперников на сборе в Турции.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Валерий Бондаренко.
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