Шахтер в экстренном порядке вызвал на сборы защитника Александрии

Новости спорта: Украинский защитник попрощался с партнерами по Александрии.

Центральный защитник Александрии Валерий Бондаренко перейдет в Шахтер.

"Центрбек попрощался с командой и отправился в расположение Шахтера. Клубы уже договорились о трансфере игрока и вскоре Бондаренко станет полноценным игроком "горняков"", - заявил главный тренер Александрии Владимир Шаран.

В текущем сезоне Бондаренко провел 18 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 1 мяч в ворота Десны. На данный момент, Александрия идет на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего Шахтера на 9 очков.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер назвал имена всех соперников на сборе в Турции.