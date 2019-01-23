Бекхэм решил вложиться в акции английского клуба

Новости спорта: Совладельцами команды являются Райан Гиггз, Пол Скоулз и братья Невиллы.

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм решил приобрести акции английского клуба Солфорд Сити, который представляет пятый по силе дивизион Англии.

Сейчас Солфорд занимает третье место в лиге и впервые в своей истории имеет шанс подняться в Лигу 2 - четвертый по силе дивизион страны. Об этом сообщает BBC.

Совладельцами команды являются бывшие партнеры Бекхэма по Манчестер Юнайтед: Райан Гиггз, Пол Скоулз, Гари Невилл и Фил Невилл.

Напомним, что Бекхэм уже является владельцем американского клуба Интер Майами, который начнет свое выступление в MLS в 2020 году.