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Игуаин подпишет контракт с Челси через несколько часов

Игуаин подпишет контракт с Челси через несколько часов
16:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Менеджер Челси Маурицио Сарри подтвердил прибытие аргентинца в Лондон.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри дал первый комментарий по поводу аренды форварда Ювентуса Гонсало Игуаина.

"Через пару часов стороны подпишут контракт", — заявил тренер.

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"Мы надеемся, что он принесет голы, что начнет забивать для нас. В январе очень сложно заполучить одного из самых важных нападающих в мире. Так что я думаю, что клуб поработал очень хорошо, потому что нового форварда найти не так просто", — приводит слова Сарри Sky Sports.

Также Сарри заявил, что футболист не примет участие в матче Кубка лиги против Тоттенхэма 24-го января.

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ФК Ювентус, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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