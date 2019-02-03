Зимние трансферы: Милан потратил больше всех в Европе

Новости спорта: "Россонери" заплатили 70 миллионов за трансферы Пакеты и Пьонтека.

Несмотря на проблемы с финансовым фэйр-плей, Милан потратил значительную сумму на зимние усиления.

"Россонери" выделили на трансферы в минувшее трансферное окно 70 миллионов евро, потратив больше всех среди европейских клубов. За полузащитника Лукаса Пакету и нападающего Кшиштофа Пьонтека итальянский клуб заплатил по 35 миллионов евро.

На втором месте расположился ПСЖ, который приобрел Леандро Паредеса у Зенита за 45 млн евро.

Замкнул тройку самых расточительных клубов Борнмут, заплативший 35 млн евро за Доминика Соланке и Криса Мефама.