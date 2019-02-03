Роналду: Доволен голами, но не результатом

Новости спорта: Португальский форвард Криштиану Роналду прокомментировал результат матча с Пармой.

В поединке с "крестоносцами" форвард отличился двумя забитыми голами, но Ювентус не смог удержать победный результат, сыграв вничью 3:3.

"Это футбол. Я доволен голами, но не результатом. Парма ждала, когда мы ошибемся, а на последних минутах мы играли слишком глубоко".

"Не думаю, что это связано с усталостью или дополнительными тренировками. Просто такой футбол, все смотрят Юве, потому что мы лучшая команда, и пытаются найти способ обыграть нас. Нам нужно оставаться спокойными".

"Мы не переживаем, у нас есть вера в команду, наше техническое мастерство, нашего тренера и персонал", – заявил после матча Роналду.

В текущем сезоне Серии А нападающий провел 22 поединка в футболке "бьянконери", забив 17 голов и совершив 7 ассистов.