Шахтер - Партизан: где и когда смотреть матч

Новости спорта: Сегодня, 3 февраля, Шахтер проведет товарищеский матч против Партизана.

Зимняя подготовка "Шахтера" в самом разгаре. В январе подопечные Паулу Фонсеки провели в Турции 4 контрольные встречи: с "Хайдуком" (1:4), "Карабахом" (3:1), "Хобро" (2:1) и "Лехом" (3:0). Интересно, что в 3 последних играх забивал лучший бомбардир Жуниор Мораес, а новичок Манор Соломон в противостоянии с поляками внес в актив "гол + пас".

Из важных кадровых новостей стоит отметить возвращение в общую группу Фернандо, который из-за травмы пропустил официальные матчи "Шахтера" в ноябре и декабре и постепенно набирает форму. Также в ходе сбора к первой команде примкнул защитник молодежного состава Валерий Бондарь.

Впереди у "оранжево-черных" 3 спарринга за 5 дней, первый из них – с сербским "Партизаном".

Встреча с серебряным призером чемпионата Сербии начнется в 16:00 и будет показана в прямом эфире на shakhtar.com. Трансляция станет доступна после авторизации. Кроме того игру в прямом эфире покажет телеканала "Футбол 1".

Клубы дважды подряд пересекались в еврокубках: в 2009 году в группе Лиги Европы (4:1 на "Донбасс Арене", 0:1 в Белграде) и в 2010-м в Лиге чемпионов (1:0 в Донецке, 3:0 в столице Сербии). Жадсону удалось отметиться голами в двух разных матчах. Также "оранжево-черные" дважды побеждали "черно-белых" на турецких сборах (2:1 в 2012-м и 1:0 в 2014-м).