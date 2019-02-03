Куртуа: О Роналду не говорят в раздевалке

Новости спорта: Голкипер "бланкос" утверждает, что Мадрид не вспоминает форварда.

Голкипер Реала Тибо Куртуа заявил, что его одноклубники не обсуждают нападающего Криштиану Роналду после того, как португалец перешел летом в Ювентус.

"О нем не говорят в раздевалке. В основном пресса вспоминает его имя".

Тем не менее, вратарь признает, что уход форварда создал трудности для Реала в текущем сезоне.

"Если уходит такой игрок, как Роналду, и на его место не приходит топ-форвард, тогда вы понимаете, что у вас будет трудный год".

"Вы надеетесь, что Бензема и Бэйл забьют больше, и отчасти они это делают. Мы прогрессируем в последние недели", — заявил Куртуа.

Сегодня Реал примет у себя на поле Алавес в 21:45 по киевскому времени.