Куртуа: О Роналду не говорят в раздевалке

Голкипер Реала Тибо Куртуа заявил, что его одноклубники не обсуждают нападающего Криштиану Роналду после того, как португалец перешел летом в Ювентус.
"О нем не говорят в раздевалке. В основном пресса вспоминает его имя".
Тем не менее, вратарь признает, что уход форварда создал трудности для Реала в текущем сезоне.
"Если уходит такой игрок, как Роналду, и на его место не приходит топ-форвард, тогда вы понимаете, что у вас будет трудный год".
"Вы надеетесь, что Бензема и Бэйл забьют больше, и отчасти они это делают. Мы прогрессируем в последние недели", — заявил Куртуа.
Сегодня Реал примет у себя на поле Алавес в 21:45 по киевскому времени.