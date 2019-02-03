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Манчестер Сити обыграл Арсенал благодаря голам Агуэро

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Манчестер Сити обыграл Арсенал благодаря голам Агуэро
20:25 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Хет-трик Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом».

«Манчестер Сити» в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Арсеналу». Встреча, проходившая на «Этихаде», закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Манчестер Сити» открыл счёт уже на первой минуте, отличился Серхио Агуэро. «Арсенал» отыгрался через 10 минут: Лоран Косельни после углового головой отправил мяч в ворота. Но ещё до перерыва Агуэро восстановил преимущество хозяев, а во втором тайме оформил хет-трик.

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После этой победы «Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в турнирной таблице «Ливерпулю». «Горожане» с 59 очками занимают второе место, отставая от «Ливерпуля» на два очка. Лидер чемпионата Англии в 25-м туре сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Этот матч состоится 4 февраля. «Арсенал» с 47 очками находится на шестой позиции.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, АПЛ, Серхио Агуэро, Новости спорта.
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