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Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча и видео голов

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Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча и видео голов
20:58 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Подопечные Хосепа Гвардиолы сократили отставание от Ливерпуля благодаря победе над Арсеналом (3:1).

В центральном матче 25-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал лондонский Арсенал, который после предыдущего тура ворвался в топ-4. Хосеп Гвардиола выпустил с первых минут максимально атакующий состав, дав понять, что не собирается терять очки в этой встрече. Дебют поединка получился для "горожан" как нельзя лучше – хозяева повели в счете уже на 1-ой минуте после того, как Агуэро замкнул подачу Ляпорта – 1:0.

После забитого гола манкунианцы не снизили требования к себе и продолжили оказывать давление на чужую штрафную, в одном из эпизодов опасно пробивал Стерлинг, но Лено справился с ударом Рахима, а несколькими минутами позднее Ляпорт отправил мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда. После этого гости провели свою первую атаку, которая, к их счастью, оказалась результативной – Косельни отправил мяч в ворота после скидки Монреаля, выигравшего борьбу на втором этаже после подачи углового – 1:1. 

Неожиданно пропустив, подопечные Гвардиолы, как ни в чем не бывало, ринулись на чужую половину поля, намереваясь как можно быстрее вернуть себе преимущество в счете, но до опасных моментов дело не доходило. Через некоторое время Арсенал понял, что соперник не так уж и страшен, и забрал мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля, но продлилось это недолго, после чего хозяева снова перехватили инициативу, но не создавали никакой остроты у ворот Лено.

Лондонцы же проводили более акцентированные атаки, которые завершались ударами по воротам, но серьезной угрозы для Эдерсона они не несли. Под занавес первого тайма манкунианцы снова вышли вперед — Стерлинг получил пас от Гюндогана и скинул мяч Агуэро, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам – 2:1. При таком счете команды и отправились на перерыв. 

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После возобновления игры на поле присутствовала только одна команда — Манчестер Сити полностью владел ситуацией, контролируя мяч и практически не позволяя сопернику покидать собственную половину поля. "Горожане" сразу же обрушились градом ударов по воротам Лено, один только Де Брюйне пробивал четырежды в первой половине второго тайма, но бельгийцу никак не удавалось пробить Лено, который был едва ли не единственным светлым пятном в своей команде.

Впрочем, вратарь Арсенала все же поучаствовал в третьем голе хозяев — на 61-й минуте Стерлинг промчался по флангу и прострелил во вратарскую в расчете на Агуэро, Бернд был первым на мяче, но выбил его прямо на аргентинца, который рукой (!) отправил мяч в ворота — 3:1. После этого стало понятно, что Арсеналу ничего не светит в этом матче, в первую очередь, это было ясно по рисунку игры "канониров", которые будто бы и не выходили на поле во второй 45-минутке, будучи не похожими на самих себя образца первого тайма.

Манкунианцы не собирались довольствоваться тремя забитыми голами и продолжали оказывать давление на чужую штрафную, проведя еще несколько классных атак, но ни одна из них больше не увенчалась взятием ворот, Лено был снова надежен при попадании мяча в створ, так что ему больше не приходилось доставать мяч из сетки собственных ворот. Как итог, Сити довел матч до победного конца, после чего хотя бы на время приблизился к Ливерпулю на расстояние в два набранных очка, а вот Арсенал вовсе опустился на шестое место.

В 26-м туре Манчестер Сити сыграет с ливерпульским Эвертоном, а Арсенал испытает на прочность Хаддерсфилд.

Манчестер Сити — Арсенал 3:1

Голы: Агуэро, 1, 44, 61 — Косельни, 11

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт — Де Брюйне (Марез, 88), Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва — Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 81), Стерлинг

Арсенал: Лено — Мустафи (Мавропанос, 79), Косельни, Монреаль — Лихтштайнер, Торрейра, Гендузи, Колашинац (Суарес, 66) — Ивоби (Рэмси, 66), Обамеянг — Ляказетт

Предупреждения: Гюндоган — Торрейра

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, АПЛ, Хосеп Гвардиола.
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