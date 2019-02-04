Агуэро признал, что забил третий гол Арсеналу рукой

Новости спорта: Судейская бригада во главе с Мартином Аткинсоном допустила грубейшую ошибку, которая повлияла на исход встречи.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро признался, что забил один из голов в ворота Арсенала (3:1) рукой. Аргентинец посмотрел повтор и подтвердил, что третий гол был забит с нарушением правил.

«Мы должны были победить. В прошлом туре мне удалось забить быстрый гол, но ми проиграли. Сегодня я очень доволен результатом. Когда забивал третий гол, то подумал, что мяч ударился мне в грудь, но посмотрев повтор, я вижу, что там была рука», — цитирует игрока BBC Sport.

На матче работала судейская бригада во главе с Мартином Аткинсоном.

Видео скандального гола:

30-летний Агуэро в текущем сезоне сыграл 27 матчей за Ман Сити, отметившись 17 голами и 5 результативными передачами.

Манчестер Сити идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ. Лидирующий Ливерпуль опережает горожан на два очка, но сыграл на игру меньше.

Следующий матч Ман Сити проведет 6 января против Эвертона.