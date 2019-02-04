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Лидер Тоттенхэма Кейн рассказал о своем восстановлении

Лидер Тоттенхэма Кейн рассказал о своем восстановлении
09:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Восстановится первым к матчам Лиги чемпионов игрок не успеет.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал свое восстановление после повреждения связок в матче с Манчестер Юнайтед (1:0) 13 января. По словам лидера Шпор, пока оно проходит хорошо.

«Все идет хорошо. Когда была теплая погода я отправился на тренировку, мы наращиваем нагрузки. На следующей неделе после начала работы с мячом посмотрим, как будет реагировать лодыжка», — цитирует Кейна Sky Sports.

«Пока что все нормально, но нам надо убедиться в том, что восстановление проходит правильно».

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Кейн повредил левую ногу во время столкновения с игроком МЮ Филом Джонсом и пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Предположительно форвард вернется к игре в марте.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл 31 матч во всех турнирах за Тоттенхэм, в которых забил 20 голов. Он пропустил последние 5 матчей лондонцев.

Тоттенхэм после 25 сыгранных туров идет на 3-м месте в АПЛ, отставая от лидера на 4 очка, но у Ливерпуля есть матч в запасе. Следующую игру команда Почеттино проведет 10 февраля против Лестера.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Харри Кейн.
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