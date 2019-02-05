Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы

Новости спорта: Хавбек горняков Андрей Тотовицкий доволен подготовкой команды.

Полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий прокомментировал победу своей команды в контрольном матче над Ботевом (6:1).

«Для каждого футболиста главное — это победа команды, но приятно и самому отличиться. Не скажу, что соперник сегодня был совсем легкий, просто мы хорошо настроились, действовали агрессивнее и у нас лучше получалось. Мне было полезно отыграть два тайма, потому что я давно не имел такой практики. Важно доверие тренера.

Еще есть три дня сборов, но чувствую, что мы уже готовы к Айнтрахту. Следим за противником, изучаем его, а уже ближе к матчу будет предметный разбор», - сказал футболист.

Напомним, Шахтер сыграет в Лиге Европы против немецкого Айнтрахта 14 и 21 февраля.