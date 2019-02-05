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Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы

Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы
01:55 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Хавбек горняков Андрей Тотовицкий доволен подготовкой команды.

Полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий прокомментировал победу своей команды в контрольном матче над Ботевом (6:1).

«Для каждого футболиста главное — это победа команды, но приятно и самому отличиться. Не скажу, что соперник сегодня был совсем легкий, просто мы хорошо настроились, действовали агрессивнее и у нас лучше получалось. Мне было полезно отыграть два тайма, потому что я давно не имел такой практики. Важно доверие тренера.

Еще есть три дня сборов, но чувствую, что мы уже готовы к Айнтрахту. Следим за противником, изучаем его, а уже ближе к матчу будет предметный разбор», - сказал футболист.

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Напомним, Шахтер сыграет в Лиге Европы против немецкого Айнтрахта 14 и 21 февраля.

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ФК Шахтер, Лига Европы, УПЛ, Андрей Тотовицкий.
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