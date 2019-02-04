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Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине

Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
19:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Виктор Цыганков признан лучшим молодым футболистом Украины 2018 года.

Лучшим футболистом Украины возрастной категории U-21 в ушедшем году в традиционном референдуме проекта "Золотой Талант" стал полузащитник киевского футбольного клуба "Динамо" Виктор Цыганков.

Лишь ему одному за шестилетнюю историю проекта удалось трижды занять первое место по итогам года. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

"В 2016-м Виктор Цыганков выиграл голосование в категории U-19, в 2017-м - в категории U-21, а в 2018-м подтвердил свое преимущество. А еще Цыганков - первый, кому удалось выиграть в одной возрастной категории звание игрока года дважды", - говорится в сообщении.

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В финальном раунде голосования были рассмотрены 127 анкет экспертов - тренеров, известных в прошлом футболистов, профильных журналистов. Цыганков не попал только в 10 из них, а в 98 случаях из 117-ти оказался на первом месте. У Марьяна Шведа - 96 попаданий в тройку респондентов, но только 13 - под номером 1. А третьим стал Николай Шапаренко (он моложе конкурентов на год), упомянутый 89 раз (9 - под номером 1).

Отрыв этой тройки от всех остальных финалистов настолько огромный, что четвертый в рейтинге - Владимир Шепелев - лишь 19 раз упоминался в анкетах.

Уже традиционно коллективное мнение высказали и болельщики путем голосования на сайте проекта. В итоге проголосовали 653 человека.

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В результате коллективная тройка от болельщиков получилась немного другой:

1. Виктор Цыганков ("Динамо") (37%, 354 голоса)

2. Александр Пихальонок ("Мариуполь") (16%, 149 голосов)

3. Николай Шапаренко ("Динамо") (14%, 134 голоса)

В итоге топ-5 лучших футболистов Украины U-21 (1997-1998 г.р.) 2018 года выглядит так:

1. Виктор Цыганков – 375 баллов

2. Марьян Швед - 207

3. Николай Шапаренко - 180

4. Владимир Шепелев - 46

5. Александр Пихаленок - 40

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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