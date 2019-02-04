Шахтер - Ботев: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Шахтер добыл крупную победу над Ботевом (6:1) в рамках подготовки ко второй части сезона.

Донецкий Шахтер уверенно переиграл болгарский Ботев.

С первых минут в составе у Горняков вышли сразу несколько игроков молодежной команды — вратарь Анатолий Трубин, а также центрбеки Сергей Чоботенко и Валерий Бондарь. Николай Матвиенко занял место слева в обороне, а вот на его фланге в атаке действовал Манор Соломон.

Первый тайм Шахтер завершил с преимуществом в два мяча — в обоих случаях забивал Андрей Тотовицкий. В начале второй половины встречи Ботев отыграл один мяч, однако после этого забил еще четыре гола — отличились Богдан Бутко, Майкон, а Оларенваю Кайоде оформил дубль.

Шахтер — Ботев 6:1

Голы: Тотовицкий, 33, 37, Кайоде, 55, 86, Бутко, 51, Майкон, 70 — Марин, 47.

Шахтер: Трубин (Кудрик, 46) — Бутко, Бондарь, Чоботенко, Матвиенко — Малышев (Степаненко, 75), Майкон - Соломон (Сикан, 68), Тотовицкий, Марлос (Фернандо, 59) — Кайоде