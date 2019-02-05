Мбаппе: ПСЖ нужно учиться играть без Неймара

Новости спорта: Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, что парижанам трудно играть без Неймара.

Один из лидеров парижского клуба оценил влиятельность Неймара на игру ПСЖ и рассказал о подготовке к важным матчам сезона.

"У нас была цель – пройти чемпионат без поражений. Невозможно, но будем делать все, чтобы больше не проигрывать. Играть без Неймара сложно, но нужно учиться делать это.

Год назад он на этом же отрезке сезона был травмирован, и если мы снова терпим неудачу в Лиге чемпионов, то покажем, что ничему не учимся", – цитирует Мбаппе AS.

Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ вылетел от Реала в 1/8 финала, в одном из матчей Неймар не смог принять участие из-за повреждения.