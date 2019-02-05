Скачать
Вторник, 05.02.2019
Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
Цыганков - лучший молодой футболист 2018 года
Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала
Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии
Ястремская назвала главную цель 2019 года
Ястремская назвала главную цель 2019 года

Манчестер Юнайтед намерен удержать своего лидера

Манчестер Юнайтед намерен удержать своего лидера
09:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Манчестер Юнайтед намерен повысить зарплату Маркусу Рашфорду.

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с Рэшфордом, которым интересуются и другие клубы, сообщает The Telegraph.

Нынешний контракт Маркуса заканчивается летом 2020 года, и хотя у МЮ есть опция продления на еще один сезон, клуб не хочет медлить. Зарплата нападающего вырастет более, чем в два раза – он составит свыше 150 тысяч фунтов в неделю + бонусы.

Интерес к Рашфорду приписывают Реалу, но для игрока приоритетным вариантом является Манчестер Юнайтед.

Маркус является одной из главных фигур возрождения МЮ при Оле-Гуннаре Сульшере. В последних 10 матчах он демонстрировал впечатляющую игру, а также забил шесть мячей.

Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Лестер

На прошлой неделе контракт с клубом продлил другой талант, Антони Марсьяль. Он поставил подпись под пятилетним соглашением. Красные дьяволы уверены, что этот дуэт может составить грозную атаку на много лет вперед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Маркус Рашфорд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
02 Черный кот взорвал соцсети, выбежав в матче Эвертон - Вулверхэмптон
03 Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы
04 Барселона - Реал: где смотреть Эль-Класико
05 Капитан сборной Украины обеспокоен состоянием Даяны Ястремской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь