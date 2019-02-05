Манчестер Юнайтед намерен удержать своего лидера

Новости спорта: Манчестер Юнайтед намерен повысить зарплату Маркусу Рашфорду.

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с Рэшфордом, которым интересуются и другие клубы, сообщает The Telegraph.

Нынешний контракт Маркуса заканчивается летом 2020 года, и хотя у МЮ есть опция продления на еще один сезон, клуб не хочет медлить. Зарплата нападающего вырастет более, чем в два раза – он составит свыше 150 тысяч фунтов в неделю + бонусы.

Интерес к Рашфорду приписывают Реалу, но для игрока приоритетным вариантом является Манчестер Юнайтед.

Маркус является одной из главных фигур возрождения МЮ при Оле-Гуннаре Сульшере. В последних 10 матчах он демонстрировал впечатляющую игру, а также забил шесть мячей.

На прошлой неделе контракт с клубом продлил другой талант, Антони Марсьяль. Он поставил подпись под пятилетним соглашением. Красные дьяволы уверены, что этот дуэт может составить грозную атаку на много лет вперед.