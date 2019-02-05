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Вратарь Дорадоса украсил свою ногу портретом Марадоны

Вратарь Дорадоса украсил свою ногу портретом Марадоны
10:04 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Голкипер Гаспара Сервио сделал себе необычную татуировку.

Легендарный Диего Марадона, тренирующий мексиканскую команду "Дорадос", пользуется таким авторитетом у своих игроков, что один из них даже сделал себе татуировку в честь великого аргентинца.

Изображение лица Марадоны в кепке мексиканской команды и словами "Я верю в бога" появилась на левой ноге 26-летнего аргентинского вратаря Гаспара Сервио.

58-летний Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре прошлого года. Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Мексики.

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Ранее мы рассказывали, как Диего Марадона бурно отпраздновал победу своей команды над "Минерос де Сакатекас" (1:0) в рамках турнира второй по силе мексиканской лиги Ассенсо MX. Аргентинский специалист танцевал в раздевалке вместе с подопечными. Эта победа позволила "Дорадосу" выйти в полуфинал плей-офф лиги Ассенсо MX.

Напомним, что "Дорадос" не единственный клуб, в котором Марадона занимает руководящую должность. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.

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Футбол, Новости футбола, ФК Дорадос, Гаспара Сервио.
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