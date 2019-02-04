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Моуриньо оконфузился на хоккейном матче (Видео)

Моуриньо оконфузился на хоккейном матче (Видео)
21:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Жозе Моуринью нелепо упал на вбрасывании шайбы матча КХЛ.

Экс-тренер Манчестер Юнайтед, Реал Мадрида, Интера, Челси и Порту Жозе Моуринью был приглашен на церемонию вбрасывание в рамках матча Континентальной хоккейной лиги, который проходил между омским Авангардом и питерским СКА.

После того, как португальский футбольный тренер бросил шайбу, он начал по красной дорожке возвращаться обратно и нелепо поскользнулся на льду арены в Балашихе, Московская область.

Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине

На подмогу Жозе сразу подъехал форвард СКА Павел Дацюк.

Отметим, что на данный момент лидерство в матче удерживает Авангард.

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Хоккей, КХЛ, Жозе Моуринью, Новости спорта.
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