Моуриньо оконфузился на хоккейном матче (Видео)

Экс-тренер Манчестер Юнайтед, Реал Мадрида, Интера, Челси и Порту Жозе Моуринью был приглашен на церемонию вбрасывание в рамках матча Континентальной хоккейной лиги, который проходил между омским Авангардом и питерским СКА.

После того, как португальский футбольный тренер бросил шайбу, он начал по красной дорожке возвращаться обратно и нелепо поскользнулся на льду арены в Балашихе, Московская область.

Jose Mourinho was a special guest at the @hcSKA - @hcavangardomsk @khl game. Something went really wrong at the opening face-off. Pavel Datsyuk saved The Special One pic.twitter.com/GO75cHH26d

— СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2019 г.