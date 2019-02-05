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Ливерпуль нацелился на одного из лидеров Наполи

Ливерпуль нацелился на одного из лидеров Наполи
11:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Англичане уже предложили за игрока Наполи 70 миллионов евро, но получили отказ.

Ливерпуль интересуется итальянским нападающим Наполи Лоренцо Инсинье. Об этом сообщает Caughtoffside.com.

По данным источника, английский клуб уже предложил за футболиста около 70 миллионов евро, но получил отказ. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис планирует отпустить Инсинье не менее, чем за 150 миллионов.

Руководство мерсисайдцев заинтересовано в трансфере футболиста, поскольку итальянец смог бы укрепить атакующую линию команды. Сообщается, что Ливерпуль сделает еще одну попытку приобретения ближе к лету.

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Напомним, Инсинье является воспитанником Наполи и выступает за первую команду с 2010 года. 27-летний итальянец забил восемь голов и отдал пять результативных передач в текущем сезоне Серии А.

 

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Лоренцо Инсинье.
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