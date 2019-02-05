Бразильский клуб проявляет интерес к легионеру Динамо

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11:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сантос хочет арендовать Сидиклея у киевского Динамо.

Сантос может арендовать полузащитника Динамо Сидиклея, сообщает в Твиттере бразильский журналист Давид Чинаглия.

По его информации, Динамо не рассматривает вариант с полноценной продажей бразильца.

Киевляне подписали Сидиклея летом прошлого года, его контракт рассчитан на пять лет.

С тех пор он провел за команду Александра Хацкевича 12 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине

В недавнем интервью главный тренер столичного клуба заявил, что в Динамо Сидиклей приехал с лишним весом.

За Сантос сейчас играет бывший вингер Динамо Дерлис Гонсалес, который ушел в бразильский чемпионат на правах 2-летней аренды в обмен на трансфер хавбека Витора Буэно.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Сидиклей.
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