Бразильский клуб проявляет интерес к легионеру Динамо

Новости спорта: Сантос хочет арендовать Сидиклея у киевского Динамо.

Сантос может арендовать полузащитника Динамо Сидиклея, сообщает в Твиттере бразильский журналист Давид Чинаглия.

По его информации, Динамо не рассматривает вариант с полноценной продажей бразильца.

Киевляне подписали Сидиклея летом прошлого года, его контракт рассчитан на пять лет.

С тех пор он провел за команду Александра Хацкевича 12 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

В недавнем интервью главный тренер столичного клуба заявил, что в Динамо Сидиклей приехал с лишним весом.

За Сантос сейчас играет бывший вингер Динамо Дерлис Гонсалес, который ушел в бразильский чемпионат на правах 2-летней аренды в обмен на трансфер хавбека Витора Буэно.