Друг Салы назвал виновника пропажи футболиста

Новости спорта: Дуарте обвинил агента игрока в причастности к пропаже.

Друг нападающего Кардифф Сити Эмилиано Салы, Максимилиано Дуарте, обвинил агента футболиста Вилли Маккея в пропаже игрока.

"За всем этим скрывается большая правда, и заключается она в том, что мы можем найти виновника. Эмилиано никогда не решил бы сесть в этот самолет. Он был вынужден сделать это, потому что является профессиональным игроком. Маккей несет за это ответственность.

Я говорил Эмилано не соглашаться на перелет, так как не были созданы необходимые условия", – приводит слова Дуарте Marca.

Напомним, новичок Кардифф Сити Эмилиано Сала направлялся из Франции в Англию частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли пропавший самолет на дне пролива Ла-Манш и даже сумели обнаружить одно тело в салоне лайнера. Правда, пока неизвестно, кому оно принадлежит: Эмилиано или пилоту Дэвиду Айбботсону.