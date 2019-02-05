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Друг Салы назвал виновника пропажи футболиста

Друг Салы назвал виновника пропажи футболиста
12:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дуарте обвинил агента игрока в причастности к пропаже.

Друг нападающего Кардифф Сити Эмилиано Салы, Максимилиано Дуарте, обвинил агента футболиста Вилли Маккея в пропаже игрока.

"За всем этим скрывается большая правда, и заключается она в том, что мы можем найти виновника. Эмилиано никогда не решил бы сесть в этот самолет. Он был вынужден сделать это, потому что является профессиональным игроком. Маккей несет за это ответственность.

Я говорил Эмилано не соглашаться на перелет, так как не были созданы необходимые условия", – приводит слова Дуарте Marca.

Напомним, новичок Кардифф Сити Эмилиано Сала направлялся из Франции в Англию частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится.

Найдено тело в обломках самолета, на котором был футболист Сала

Ранее сообщалось, что спасатели нашли пропавший самолет на дне пролива Ла-Манш и даже сумели обнаружить одно тело в салоне лайнера. Правда, пока неизвестно, кому оно принадлежит: Эмилиано или пилоту Дэвиду Айбботсону.

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Футбол, ФК Кардифф, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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