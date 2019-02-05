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"Шевченко захотел поговорить": Пентек о переходе в Милан

&quot;Шевченко захотел поговорить&quot;: Пентек о переходе в Милан
13:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Нападающий "Милана" наслаждается первыми неделями в новом клубе.

Кшиштоф Пентек прокомментировал свой переход в «Милан». Отметим, что Пентек уже успел сделать дубль за новую команду.

«Я забиваю голы в Серии А. Это давление, которое я для себя выбрал. Мне нужно привыкнуть к клубу, но я точно не изменюсь. Хочу всегда оставаться одним человеком и работать так, как работал всегда.

Зеедорф попросил меня о фото! Здорово, что люди вроде него обо мне знают, хотят поговорить со мной, как и Шевченко в раздевалке перед игрой с «Наполи». Когда я подписал контракт, получил сообщение от Альваро Мораты. Он сказал, что следит за мной, и пожелал мне удачи. Фантастика!

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Я стал крепче, увереннее вступаю в единоборства. В последнее время я также точнее бью по воротам. После тренировок я работаю над правильным расположением ног. Если вы посмотрите мои голы в Серии А, они очень похожи», - сказал Пентек.

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Андрей Шевченко, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Кшиштоф Пентек.
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