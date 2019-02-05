Лидер Челси Азар принял решение о своем будущем

Новости спорта: Бельгиец Эден Азар заинтриговал своих фанатов.

Полузащитник Челси Эден Азар подтвердил, что принял решение о своем будущем в лондонском клубе. Об этом сообщает RMC Sport.

Бельгиец кратко ответил на вопрос ведущего о том, останется ли он в Челси, и не стал уточнять, каковы именно его дальнейшие планы.

"Да, я уже знаю, что собираюсь делать. Могу сказать, что принял решение", - заявил Азар.

В текущем сезоне 28-летний бельгиец принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, забив 12 мячей и отдав 10 результативных передач. Контракт Эдена с Челси рассчитан до лета 2020 года

Недавно главный тренер "синих" Маурицио Сарри заявил, что Азар не является лидером команды и что он не намерен удерживать хавбека в клубе.

Ранее сообщалось, что в подписании полузащитника давно заинтересован мадридский Реал.