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Ювентус подпишет трех игроков по просьбе Роналду

Ювентус подпишет трех игроков по просьбе Роналду
14:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лидер Ювентуса Криштиану Роналду посоветовал троих футболистов боссам туринского клуба.

Руководство Ювентуса планирует совершить три трансфера этим летом. Как сообщает Tuttosport, в переходе игроков лично заинтересован форвард клуба Криштиану Роналду.

Список возглавляет полузащитник Реала Иско, с которым ранее португалец играл в одной команде. Еще одним новичком туринцев может стать защитник "королевского клуба" Марсело, который является хорошим другом Роналду.

Также Криштиану хочет переманить в Ювентус своего бывшего партнера по Реалу Хамеса Родригеса, который сейчас играет в аренде за Баварию.

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Источник утверждает, что Марсело и Иско не прочь сменить клубную прописку, а Хамес намерен покинуть мюнхенцев из-за конфликта с наставником клуба Нико Ковачем.

Напомним, Роналду перешел из Реала в Ювентус летом 2018 года. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Марсело, Иско, Хамес Родригес.
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