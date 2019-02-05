Украинская легкоатлетка рассказала, почему приняла российское гражданство

Новости спорта: Украинская спринтерка Наталья Погребняк – о решении выступать за сборную России

Участница Олимпийских игр в составе сборной Украины и одна из лучших спринтеров Наталья Погребняк будет выступать за Россию, если ее допустят до стартов под нейтральным флагом.

30-летняя спринтерка Наталья Погребняк в составе сборной Украины выступала на трех Олимпиадах, выиграла чемпионат Европы и стала третьей на чемпионате мира. Недавно она приняла решение отказаться от выступлений за сборную Украины и приняла российское гражданство.

А поскольку Россия в легкой атлетика продолжает находиться под санкциями, на междунарожных соревнованиях Погребняк сможет выступать под нейтральным флагом. Оказывается, от украинского гражданства Погребняк отказалась из-за мужа.

– Еще этим летом вы без ограничений выступали в Европе как украинская спортсменка. Зачем вам понадобилось сейчас брать российское гражданство и обрекать себя на карантин?

– Такова моя семейная ситуация (Погребняк замужем за российским прыгуном тройным Дмитрием Сорокиным). Без гражданства я не могла находиться в России больше 90 дней. Так что единственный вариант быть рядом с мужем и ребенком – это сменить паспорт.

– Вы не могли сохранить двойное гражданство и продолжить выступать за Украину?

– Думаю, тогда у меня возникли бы проблемы с руководством команды. Они бы вызывали меня на сборы, а я не могу оставлять семью. Мы и так с мужем два года встречались на расстоянии, месяцами не виделись. Я из Харькова, а границу на Донбассе закрыли. Так что прямого пути на Краснодар не осталось, приходилось добираться только в объезд, через Москву. На дорогу уходил целый день со всеми пересадками. Это должно было когда-нибудь прекратиться.

– Как на Украине восприняли ваш уход?

– В федерации отнеслись с пониманием. Спорт спортом, но личная жизнь тоже важна. Так что на исполкоме мой переход одобрили. В прессе, в интернете, конечно, после новости, что ИААФ разрешила мне выступать за Россию, были всякие комментарии. Просто люди не знают моей ситуации и не понимают, почему я приняла такое решение.

– Вы уже общались с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики? Они вас ждали?

– Пока я с ними даже не знакома. Надеюсь, познакомиться на «Русской зиме» в это воскресенье. Мне помогали только на уровне Краснодара – например, чуть ускорили процесс оформления документов.

– Будете обращаться в ИААФ за разрешением выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе?

– Да, буду подавать заявку, как только получу новый загранпаспорт.