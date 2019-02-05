Год тюрьмы и € 2 млн: Моуриньо согласился с приговором суда

Новости спорта: Жозе Моуриньо согласился на год тюрьмы условно и штраф в € 2 млн.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью согласился с приговором испанского суда, который в сентябре прошлого года подвёл итоги расследования неуплаты португальцем налогов.

Как сообщает El Pais, специалист принял вердикт в виде одного года тюремного заключения и штрафа в размере € 2 млн. При этом Моуринью не будет лишён свободы, поскольку впервые обвинён в таком нарушении.

Напомним, португалец обвинялся в сокрытии доходов от имиджевых прав с помощью офшоров в 2011 и 2012 годах, когда возглавлял мадридский «Реал». Моуринью недовыплатил испанским властям € 1,9 млн, а общая сумма его дохода в тот период составила € 3,3 млн. Ранее с аналогичными проблемами с испанскими налоговыми службами сталкивались и другие представители «Реала», среди которых Криштиану Роналду.