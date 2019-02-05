Динамо и Эстерсунд разошлись миром

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15:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Киевское "Динамо" и "Эстерсунд" сыграли вничью в Марбелье.

Нулевой ничьей завершился в Испании контрольный матч между футболистами киевского "Динамо" и шведского "Эстерсунда".

Встреча прошла на поле городского стадиона города Марбелья.

В предыдущем спарринге второго испанского сбора киевляне победили болгарский клуб ЦСКА (София). Голы: Виктор Цыганков (3-я минута), Беньямин Вербич (35) и Александр Андриевский (89).

Динамовцы сыграют в Марбелье еще три спарринга. 6 февраля команда встретится с американским клубом "Нью-Ингленд Революшн" (начало в 17.00), 8 февраля - со шведским "Мальме" (15.00), 9 февраля - с норвежской командой "Волеренга" (14.00).

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14 февраля подопечные Александра Хацкевича проведут в Греции первый матч 1/16 Лиги Европы против "Олимпиакоса". Ответная встреча пройдет в Киеве 21 февраля.

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УПЛ, Товарищеский матч, ФК Динамо (Киев), ФК Эстерсунд.
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