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УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
16:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В УЕФА рассмотрят отмену правила выездного гола в плей-офф еврокубков.

Правило выездного гола в решающих стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть отменено, сообщает Kicker.

По словам издания, исполнительный комитет УЕФА вынесет данную идею на рассмотрение в ходе ближайшего заседания, которое состоится в Риме завтра, 6 февраля. Одной из причин возможной отмены правила в организации считают тот факт, что в современном футболе гостевой команде стало забивать проще, чем раньше.

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Правило выездного гола появилось в 1965 году, а позже было введено во всех еврокубковых турнирах. При этом национальные федерации могут регулировать правила внутренних турниров по своему усмотрению. Среди стран, отказавшихся от этого правила, оказалась Англия, где в Кубке Англии и Кубке лиги имеет значение лишь общее количество забитых мячей.

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УЕФА, Правила, Новости спорта, Новости футбола.
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