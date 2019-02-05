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Игрок Шахтера: Я приехал в Енисей, чтобы играть и получать удовольствие

Игрок Шахтера: Я приехал в Енисей, чтобы играть и получать удовольствие
18:23 Сегодня Телеграф ФК Енисей Фото: ФК Енисей

Новости спорта: После сборов с Шахтером Олег Данченко отправился играть в российский Енисей.

Полузащитник «Шахтёра» Олег Данченко, накануне перешедший на правах аренды в «Енисей», поделился впечатлениями от красноярской команды.

«Проводил сборы с „Шахтёром“, но там дали понять, что нужно уходить в новую команду. Пришло предложение из „Енисея“, я его принял. Очень рад, что подписал с командой контракт. Я не хочу обсуждать другие предложения. Да, они были, но конкретное предложение поступило от „Енисея“. Мне хотелось снова попробовать свои силы в РПЛ и поиграть здесь, поэтому выбрал „Енисей“.

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Впечатления от команды положительные. Пока где-то тактически и физически ещё не полностью готовы, но будем совершенствоваться. Первые дни всегда тяжёлые. Нужно со всеми познакомиться, притереться. Команда интересная, есть хорошие, быстрые футболисты. Не считаю, что футбол связан с политикой. Я приехал в „Енисей“, чтобы играть и получать удовольствие от футбола», — сказал Данченко в интервью клубной пресс-службе.

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ФК Шахтер, УПЛ, ФК Енисей, Олег Данченко.
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