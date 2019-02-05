Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020

Новости спорта: «Арена-Львов» готова принять отборочные матчи Евро-2020.

Во Львове сборная Украины сыграет летом против Сербии и Люксембурга.

Исполняющий обязанности директора «Арены-Львов» Юрий Майборода направил письмо в ФФУ, в котором заверил организацию в соблюдении норм подготовки к матчам отбора на Евро-2020. Об этом сообщает Footballhub со ссылкой на программу Цыганик LIVE.

Администрация стадиона готова решить проблемы с газоном, о которых сообщалось ранее. Украина планирует сыграть во Львове матчи против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

07.06.2019 Украина - Сербия Арена Львов 21.45

10.06.2019 Украина - Люксембург Арена Львов 21.45

В случае неготовности «Арены-Львов» сборная Украины могла сыграть два запланированных во Львове матча в Харькове.

Сборная Украины в отборе на Евро-2020 сыграет в группе В. Ее соперниками, кроме Сербии и Люксембурга станут команды Португалии и Литвы.