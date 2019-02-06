Барселона - Реал: слова Вальверде перед матчем Кубка Испании

Новости спорта: Наставник Барселоны рассказал о подготовке каталонцев к важному матчу Кубка Испании.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сообщил представителям прессы, что вопрос об участии Лионеля Месси в матче Кубка Испании против "Реала" будет решен перед матчем.

Аргентинский нападающий получил травму бедра в субботнем матче с "Валенсией" и его участие в Классико вызывает сомнение.

"Мы примем решение в состояния игрока на тренировке перед матчем, - цитирует Вальверде Diario AS. - Если он будет нормально себя чувствовать, он сыграет. Все зависит от ситуации.

Это не сильно изменит наши планы. В полуфинале нет фаворита, у обеих команд есть очень хорошие игроки. Очевидно, что это будут два очень сложных матча. При этом есть еще матчи чемпионата. Потому мы должны быть крайне осторожны".