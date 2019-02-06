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Среда, 06.02.2019

Львов - Младость: обзор матча львовян на сборах (Видео)

В заключительном контрольном матче на первом тренировочном сборе в Турции «Львов» сыграл вничью с сербским клубом «Младост» Лучани. Первыми в этом спарринге удалось отличиться «сине-золотым львам». На 10-й минуте атака левым флангом завершилась результативными ударом на добивании от одного из игроков, находящихся на просмотре в львовском клубе. Сербы отыгрались в середине второго тайма. На 68-й минуте нападающий соперников воспользовался ошибкой львовян в защите и отправил мяч точно в дальний угол.
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