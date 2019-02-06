Леоненко - о переходе Ракицкого в Зенит: Футболистам надо кормить семью

Новости спорта: Эксперт программы "Великий Футбол" прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в Зенит.

Экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Зенит».

- Самое печальное, что Ракицкий может затеряться в «Зените» и чисто по футбольным причинам – просто не потянет, в «Шахтере» линия защиты слабее.

К тому же есть и политические моменты, наши патриоты уже начинают возмущаться. У нас и Калитвинцева полстраны считали сепаратистом – мода такая. Хотя я знаю, что у него квартира в Москве и играл он в том же московском «Динамо» у Газзаева.

Не надо забывать, что в первую очередь футболистам семью кормить надо. По крайней мере, с этой задачей Ярослав Ракицкий точно справится, - цитирует Леоненко московское издание "Собеседник".