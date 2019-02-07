Роналду: Мне повезло выступать в Серии А

Новости спорта: Криштиану Роналду рассказал, что ему нравится в Италии.

Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за пожелания в день рождения.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду заявил, что рад праздновать свой день рождения в Ювентусе. Португалец признался, что его семья чувствует себя комфортно в Турине. 5 февраля футболист отпраздновал 34-й день рождения.

"Я рад праздновать свой день рождения в Ювентусе. Мне нравится в Италии. Я благодарен болельщикам за приятные пожелания. Я получаю большой опыт в Ювентусе. Мне повезло выступать в Серии А. Я чувствую хорошее отношение к себе. Турин - очень красивый и спокойный город. Моя семья счастлива, а это самое главное", - сказал Роналду.