Айнтрахт хочет купить голкипера ПСЖ

Новости спорта: Кевин Трапп может стать полноценным игроком "Айнтрахта".

Немецкий страж ворот ПСЖ Кевин Трапп, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за франкфуртский «Айнтрахт», может стать игроком этой команды на полноценной основе.

По информации источника, парижский клуб готов продать 28-летнего вратаря за 8 миллионов евро, хотя летом 2015 года покупал его на 1,5 миллиона дороже.

Сам Трапп не прочь остаться в «Айнтрахте», с которым ведет борьбу в еврокубковой зоне чемпионата Германии, а также сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера».

Отметим, что на счету Траппа имеется 3 поединка в составе национальной сборной Германии.