Скачать
Среда, 06.02.2019
Украина выиграла первую в истории медаль чемпионата мира по сноубордингу
Украина выиграла первую в истории медаль чемпионата мира по сноубордингу
Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)
Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча
Лейкерс обменяли Михайлюка в Детройт
Лейкерс обменяли Михайлюка в Детройт

Айнтрахт хочет купить голкипера ПСЖ

Айнтрахт хочет купить голкипера ПСЖ
15:24 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Кевин Трапп может стать полноценным игроком "Айнтрахта".

Немецкий страж ворот ПСЖ Кевин Трапп, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за франкфуртский «Айнтрахт», может стать игроком этой команды на полноценной основе.

По информации источника, парижский клуб готов продать 28-летнего вратаря за 8 миллионов евро, хотя летом 2015 года покупал его на 1,5 миллиона дороже.

Сам Трапп не прочь остаться в «Айнтрахте», с которым ведет борьбу в еврокубковой зоне чемпионата Германии, а также сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера».

Айнтрахт привезет в Украину большую поддержку на матч с Шахтером

Отметим, что на счету Траппа имеется 3 поединка в составе национальной сборной Германии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ПСЖ, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Кевин Трапп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
02 Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко
03 Промоутер Альвареса назвал причины поражения Ковалеву
04 Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
05 Cостоялся третий международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь