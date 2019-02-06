Шовковский посетил тренировку Шахтера в Турции

Донецкий Шахтер провел заключительную тренировку на тренировочном сборе в турецком Белеке, завтра команду ждет контрольный поединок.
Гостями на занятии были украинские тренеры, которые проходят подготовку в Турции в рамках курсов ФФУ.
Среди наставников были известные в прошлом украинские футболисты Александр Шовковский, Сергей Назаренко, Александр Грицай, главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко и многие другие.
Шахтер проведет свой матч с австрийским Вакером завтра, 7 февраля, начало в 10:00.