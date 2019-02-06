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Шовковский посетил тренировку Шахтера в Турции

Шовковский посетил тренировку Шахтера в Турции
18:07 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В рамках курсов ФФУ украинские тренеры проходят сборы в Турции.

Донецкий Шахтер провел заключительную тренировку на тренировочном сборе в турецком Белеке, завтра команду ждет контрольный поединок.

Гостями на занятии были украинские тренеры, которые проходят подготовку в Турции в рамках курсов ФФУ.

Среди наставников были известные в прошлом украинские футболисты Александр Шовковский, Сергей Назаренко, Александр Грицай, главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко и многие другие.

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Шахтер проведет свой матч с австрийским Вакером завтра, 7 февраля, начало в 10:00.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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