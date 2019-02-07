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Блохин, Шевченко, Беланов и Бубка примут участие в работе 43 Конгресса УЕФА

Блохин, Шевченко, Беланов и Бубка примут участие в работе 43 Конгресса УЕФА
06:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: Сразу четверо звездных почетных гостей от Украины будут присутствовать на 43-м Конгрессе УЕФА, который начнет свою работу в Риме завтра, 7 февраля.

Так, аккредитацию на участие в работе конгресса в качестве наблюдателей получили президент НОК Украины Сергей Бубка, главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, обладатель "Золотого мяча"-1975 Олег Блохин и обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Сейчас все четыре легендарных украинских спортсмена прибыли в Рим и готовятся к участию в предстоящем мероприятии.

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Накануне Сергей Бубка, Олег Блохин, Андрей Шевченко, а также Виталий Кличко и Игорь Беланов заявили о своей поддержке кандидатуры президента ФФУ Андрея Павелко на выборах в Исполнительный комитет УЕФА, которые состоятся 7 февраля в Риме.

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Все по теме:

Олег Блохин, Сергей Бубка, Андрей Шевченко, Футбол, Игорь Беланов, Новости футбола, Конгресс УЕФА.
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