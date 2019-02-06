Реал - Барселона: составы команд на матч 6.02.2019

Новости спорта: Лионель Месси не попал в стартовый состав Берсалоны на первый полуфинальный матч Кубка Испании с Реалом.

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Реала" на первый матч 1/2 финала Кубка Испании. Встреча команд состоится сегодня, 6 февраля, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. "Чемпионат" проведёт прямую видеотрансляцию матча.

"Барселона": тер Штеген, Семедо, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес.

"Реал": К. Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Васкес, Льоренте, Винисиус.

Ответный матч команды проведут на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (время киевское). В другом полуфинале Кубка Испании сыграют "Бетис" и "Валенсия". Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе "Бетиса" "Бенито Вильямарин".