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Среда, 06.02.2019
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Реал - Барселона: составы команд на матч 6.02.2019

Реал - Барселона: составы команд на матч 6.02.2019
21:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лионель Месси не попал в стартовый состав Берсалоны на первый полуфинальный матч Кубка Испании с Реалом.

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Реала" на первый матч 1/2 финала Кубка Испании.  Встреча команд состоится сегодня, 6 февраля, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. "Чемпионат" проведёт прямую видеотрансляцию матча.

"Барселона": тер Штеген, Семедо, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес.

"Реал": К. Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Васкес, Льоренте, Винисиус.

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Ответный матч команды проведут на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (время киевское). В другом полуфинале Кубка Испании сыграют "Бетис" и "Валенсия". Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе "Бетиса" "Бенито Вильямарин".

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