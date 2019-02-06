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Барселона - Реал 1:1 события матча
Барселона - Реал 1:1 события матча

Барселона и Реал победителя не выявили

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Барселона и Реал победителя не выявили
23:56 Ср, 6 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Завершился первый полуфинальный матч Кубка Испании Барселона - Реал.

"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в полуфинальном матче Кубка Испании. Первая встреча двухматчевого противостояния, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счётом 1:1.

Барселона — Реал 1:1

Голы: Малком, 57 — Васкес, 6

Гости открыли счёт на 6-й минуте. Лукас Васкес замкнул передачу от лицевой линии Карима Бензема. Хозяева сумели отыграться в начале второго тайма. На 57-й минуте Малком отправил мяч в пустые ворота после того, как Луис Суарес попал в штангу.

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Ответный матч полуфинала Кубка Испании состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.

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Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 63), Бускетс, Артур — Малком (Аленья, 76), Суарес, Коутиньо (Месси, 64)

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Льоренте (Каземиро, 63), Кроос — Васкес (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 64)

Предупреждения: Семеду, Суарес, Альба, Видаль — Рамос

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