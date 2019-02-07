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Слова Вальверде после матча Барселона - Реал

Слова Вальверде после матча Барселона - Реал
07:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Вальверде заверяет, что с Месси всё хорошо, но они решили не рисковать им в матче с «Реалом».

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Реалом» (1:1).

«Когда соперник забивает на первых минутах, а ты сравниваешь, это хорошо. «Реал» долго владел мячом вначале. Потом мы начали создавать опасность у ворот соперника. А когда всё было в наших руках, мы добились ничьей.

Ничего ещё не решено, очевидного фаворита в противостоянии нет. Учитывая калибр соперников, ещё многое не сказано. Знали, что матч будет жёстким и тяжёлым.

Барселона и Реал победителя не выявили

Месси? С ним всё хорошо. На данный момент решили не рисковать, потому что у него был небольшой дискомфорт. Решения всегда нужно принимать, основываясь на том, что лучше для команды и самого игрока. В матче с «Реалом» мы посчитали, что лучше выпустить Месси во втором тайме. Он мог решить исход матча, когда вышел на поле. Каждый раз, когда Месси получал мяч, было чувство, что он способен создать что-то у чужих ворот», — приводит слова Вальверде Marca.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 27 февраля.

«Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира каталонцы разгромили «Севилью» со счётом 5:0.

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ФК Барселона, Кубок Испании, Эрнесто Вальверде, ФК Реал Мадрид.
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