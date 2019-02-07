Ракицкий: Я - патриот Донецкого края

Новости спорта: Украинский легионер российского Зенита Ярослав Ракицкий вспомнил о Донецке.

29-летний украинский новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий, ранее выступавший в составе донецкого «Шахтера», отметил, что тяжело перенес переезд из Донецка.

«Сделал татуировку горняка не так давно, года два назад. Я — патриот Донецкого края. Донецк — мой самый любимый город. Мне без него трудно.

Когда все произошло, и нам пришлось уехать из родного города, это ударило по всем: по болельщикам «Шахтера», по футболистам. А какое давление было на клуб! Мы скитались туда-сюда. Сначала говорили, что будем базироваться в Харькове, потом перекинули в Киев. Многое потеряли.

«Донбасс-арена» была прекрасным стадионом. Мое сердце всегда будет там. А сейчас, увы, не так много болельщиков, которые так же переживают за нас и ходят на стадион. То же самое можно сказать и про чемпионат Украины. Многим людям сейчас не до футбола», — сказал Ракицкий в интервью телеканалу «Россия 24».