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Официально: Чеферин переизбран президентом УЕФА

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Официально: Чеферин переизбран президентом УЕФА
13:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Действующий президент УЕФА Александр Чеферин останется на свой должности еще на четыре года.

Сегодня, 7 февраля, в Риме состоялся 43-й конгресс УЕФА, где прошли выборы президента организации. Голосование состоялось на безальтернативной основе — действующий глава европейского футбола словенец Александер Чеферин являлся единственным кандидатом на пост. Его выдвинули все 55 национальных ассоциаций.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Чеферин был переизбран главой организации на новый четырёхлетний срок — до 2023 года. В Российском футбольном союзе ранее объявили, что поддержат Чеферина на предстоящий выборах.

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14 сентября 2016 года Чеферин был избран седьмым президентом УЕФА. Его кандидатура набрала 42 голоса из 55 возможных. Автоматически Чеферин стал вице-президентом Международной федерации футбола.

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УЕФА, ФИФА, Футбол, Новости футбола, Александр Чеферин.
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