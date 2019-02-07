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Обзор последнего спарринга Шахтера в Турции (Видео)

Обзор последнего спарринга Шахтера в Турции (Видео)
14:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Донецкий Шахтер в очередном спарринге на втором тренировочном сборе в Турции не смог обыграть Ваккер, расписав с австрийской командой безголевую ничью.

За 10 дней подготовки на втором этапе предсезонки в Белеке «горняки», кроме ежедневных тренировок, успели провести серию спаррингов (3 победы и 1 поражение).

На заключительный поединок вышел состав, максимально приближенный к основному. Правда, перед самым стартом произошло изменение: вместо капитана команды Тайсона на фланге полузащиты появился Манор Соломон.

Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Коваленко, Соломон — Мораес.

Запасные: Кудрик, Трубин, Бутко, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Малышев, Тайсон, Нем, Майкон, Фернандо, Кайоде, Сикан, Тотовицкий.

Шахтёр — Ваккер. Обзор матча. 0:0

«Шахтер» завершает турецкие сборы и возвращается в Украину, где продолжит готовиться к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Айнтрахтом». Поединок состоится в Харькове 14 февраля в 22:00

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ФК Шахтер, Лига Европы, УПЛ, Товарищеский матч, Новости футбола.
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