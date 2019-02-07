Фридель: Динамо - очень серьезная команда

Новости спорта: Экс-вратарь сборной США, а ныне тренер ФК Нью-Ингленд Революшн Брэд Фридель прокомментировал игру против Динамо.

Легендарный американский голкипер Брэд Фридель, ныне возглавляющий клуб Нью-Ингленд Революшн прокомментировал игру против киевского Динамо на борах в Испании.

"Это была наша четвертая игра на предсезонном сборе. Мы набрались сил, почувствовали уверенность в себе и сделали все для победы над очень хорошей командой. Меня все здесь устраивает: погода, отель, поля, отдача игроков, то, как они работают.

Динамо - очень серьезная команда. Приятно, что смогли отыграться. А потом, когда повели в счете, сыграли грамотно и засушили игру. Повторюсь, нам противостоял очень сильный соперник, который регулярно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мои ребята сработали очень и очень хорошо.

Отмечу, что в трех последних играх, включая матч против Динамо, наши соперники находились на пике физической готовности. Приятно, что мы выдержали это темп, этот ритм и не задохнулись", - приводит слова Фриделя Oursposrtcentral.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское Динамо уступило сопернику из МЛС.