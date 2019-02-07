УЕФА начнет исключать клубы из Лиги чемпионов за нарушение ФФП

Новости спорта: Глава УЕФА считает, что все команды должны быть равны перед законом.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация будет исключать клубы из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

"Все команды равны перед правилами ФФП. Мы не боимся отстранить какой-то клуб даже от Лиги чемпионов. Никто не должен чувствовать себя особенным. Все клубы обязаны следовать правилам".

Ранее в финансовых махинациях подозревались Манчестер Сити и ПСЖ. Чеферин заверил, что из руководство УЕФА не будет вмешиваться в расследование по этим командам.

"Да, наши комиссии по делам ФФП могут достичь соглашения с клубами на определенных условиях. Но никто из руководства УЕФА не будет вмешиваться в эти переговоры. Все решения дисциплинарный комитет будет принимать самостоятельно", — цитирует Чеферина The Sun.