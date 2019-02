Павелко избран в Исполком УЕФА

В четверг, 7 февраля, в Италии (Рим) состоялся 43-й конгресс УЕФА, на котором действующий глава УЕФА словенец Александер Чеферин был переизбран сроком на 4 года. К слову, Чеферин был единственным кандидатом.

Президент ФФУ Андрей Павелко баллотировался в Исполком УЕФА, куда успешно прошел. Как сообщается на сайте организации, он получил 27 голосов.

Congratulations to:



Sándor Csányi



Armand Duka



Fernando Gomes



Jesper Møller Christensen



Andrii Pavelko



Luis Rubiales



Davor Šuker



They have been elected to the #UEFAExCo for a four-year term. #UEFACongress

— #UEFACongress (@UEFA) 7 февраля 2019 г.