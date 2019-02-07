Павелко избран в Исполком УЕФА

В четверг, 7 февраля, в Италии (Рим) состоялся 43-й конгресс УЕФА, на котором действующий глава УЕФА словенец Александер Чеферин был переизбран сроком на 4 года. К слову, Чеферин был единственным кандидатом.
Президент ФФУ Андрей Павелко баллотировался в Исполком УЕФА, куда успешно прошел. Как сообщается на сайте организации, он получил 27 голосов.
Congratulations to:
Sándor Csányi
Armand Duka
Fernando Gomes
Jesper Møller Christensen
Andrii Pavelko
Luis Rubiales
Davor Šuker
They have been elected to the #UEFAExCo for a four-year term. #UEFACongress
— #UEFACongress (@UEFA) 7 февраля 2019 г.
Напомним, впервые за 14 лет в выборах не участвовал Григорий Суркис, который в феврале 2019 года прекращает работу в Исполкоме УЕФА. После введения новых правил Суркис не смог баллотироваться.
Теперь в исполком могут баллотироваться только президент национальной футбольной федерации, вице-президенты или генеральный секретарь УЕФА.