Скачать
Четверг, 07.02.2019
Биатлон: где и когда смотреть гонки 7 февраля
Биатлон: где и когда смотреть гонки 7 февраля
Кубок Федерации. Костюк принесла Украине победу над Болгарией
Кубок Федерации. Костюк принесла Украине победу над Болгарией
Официально: Чеферин переизбран президентом УЕФА
Официально: Чеферин переизбран президентом УЕФА
Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА
Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА

Павелко избран в Исполком УЕФА

Павелко избран в Исполком УЕФА
14:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФФУ

Новости спорта: Вместо Григория Суркиса от Украины в Исполкоме УЕФА будет Андрей Павелко.

В четверг, 7 февраля, в Италии (Рим) состоялся 43-й конгресс УЕФА, на котором действующий глава УЕФА словенец Александер Чеферин был переизбран сроком на 4 года. К слову, Чеферин был единственным кандидатом.

Чеферин переизбран президентом УЕФА

Президент ФФУ Андрей Павелко баллотировался в Исполком УЕФА, куда успешно прошел. Как сообщается на сайте организации, он получил 27 голосов.

Напомним, впервые за 14 лет в выборах не участвовал Григорий Суркис, который в феврале 2019 года прекращает работу в Исполкоме УЕФА. После введения новых правил Суркис не смог баллотироваться. 

Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА

Теперь в исполком могут баллотироваться только президент национальной футбольной федерации, вице-президенты или генеральный секретарь УЕФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Андрей Павелко, ФФУ, Григорий Суркис, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона - Реал 1:1 события матча
02 Биатлон. Расписание трансляций этапа Кубка мира в Кэнморе
03 Барселона приняла решение по Неймару
04 Барселона - Реал: видео голов и обзор матча
05 Слова Вальверде после матча Барселона - Реал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь