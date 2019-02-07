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Фонсека: К матчу с Айнтрахтом Шахтер будет готов на все 100 процентов

Фонсека: К матчу с Айнтрахтом Шахтер будет готов на все 100 процентов
18:22 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о контрольной игре с Ваккером.

– Паулу, можете оценить форму команды в процентах?

– Физически мы уже вполне готовы, и сложная игра на таком поле – еще одно тому доказательство. Нам противостоял хорошо организованный в обороне соперник. Тем не менее мы оставались собой, показали неплохой футбол и, я думаю, к матчу с Айнтрахтом будем готовы на все 100 процентов.

– Футболисты выполнили на поле все ваши задания?

– Да. Понятно, что в атаке несколько не хватило решительности. А в целом мы провели хорошую игру.

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– Сегодня вы предоставили отдых Тайсону.

– У него небольшая проблема после удара в спарринге с Партизаном – снова чуть почувствовал боль, так что мы решили не рисковать.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Ваккер, Паулу Фонсека.
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