Фонсека: К матчу с Айнтрахтом Шахтер будет готов на все 100 процентов

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о контрольной игре с Ваккером.

– Паулу, можете оценить форму команды в процентах?

– Физически мы уже вполне готовы, и сложная игра на таком поле – еще одно тому доказательство. Нам противостоял хорошо организованный в обороне соперник. Тем не менее мы оставались собой, показали неплохой футбол и, я думаю, к матчу с Айнтрахтом будем готовы на все 100 процентов.

– Футболисты выполнили на поле все ваши задания?

– Да. Понятно, что в атаке несколько не хватило решительности. А в целом мы провели хорошую игру.

– Сегодня вы предоставили отдых Тайсону.

– У него небольшая проблема после удара в спарринге с Партизаном – снова чуть почувствовал боль, так что мы решили не рисковать.