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Ярмоленко больше не сыграет в текущем сезоне

Ярмоленко больше не сыграет в текущем сезоне
16:47 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Украинец Андрей Ярмоленко все еще далек от восстановления после травмы.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко в связи с травмой ахилла больше не сыграет в нынешнем розыгрыше АПЛ, о чем сообщил главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини на пресс-конференции накануне матча 26-го тура АПЛ с Кристал Пэлас.

По словам наставника Молотобойцев на официальном сайте клуба Андрей Ярмоленко, Уинстон Рид и Карлос Санчес уже не помогут команде в текущем сезоне.

Украинец все еще продолжает восстановление после полученной в октябре травмы ахилла, сроки его восстановления пока неизвестны.

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Ярмоленко перешел в лондонский клуб летом прошлого года из дортмундской Боруссии за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинский хавбек провел 10 встреч во всех турнирах за Вест Хэм, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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